В больницу во Владикавказе после ЧП привезли кислород

Из-за прорыва трубы скончались девять пациентов

Как сообщили в пресс-службе Северной Осетии, в больницу скорой помощи во Владикавказе, где произошла авария на кислородной станции, привезли три тонны кислорода.

"Три тонны кислорода привезли в КБСП из Прохладного (КБР). Республика также ожидает поставки из Ставропольского края и Краснодара", - приводит сообщение РИА "Новости".

ЧП случилось в понедельник. Произошел прорыв трубы под землей. Скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, находившихся на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор.

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