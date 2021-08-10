ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В больницу во Владикавказе после ЧП привезли кислород

09:18
  • вторник
  • 10 августа 2021

Из-за прорыва трубы скончались девять пациентов

Как сообщили в пресс-службе Северной Осетии, в больницу скорой помощи во Владикавказе, где произошла авария на кислородной станции, привезли три тонны кислорода.
Обнаружено место прорыва кислородной трубы во Владикавказе

"Три тонны кислорода привезли в КБСП из Прохладного (КБР). Республика также ожидает поставки из Ставропольского края и Краснодара", - приводит сообщение РИА "Новости".

ЧП случилось в понедельник. Произошел прорыв трубы под землей. Скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, находившихся на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Палата интенсивной терапии больницы
Палата интенсивной терапии больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.