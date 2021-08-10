В ДТП в Новой Москве погибла 16-летняя девушка

У подростка не было водительских прав

В Новой Москве произошло ДТП, в результате которого погибла девушка-подросток. Ей было 16 лет.

Погибшая села за руль автомобиля ВАЗ 21140, не имея водительских прав. В итоге она не справилась с управлением машины.

"В ходе движения она наехала на бордюрный камень. В результате машина перевернулась, девушка погибла на месте, а трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет были госпитализированы", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.

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