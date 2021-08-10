Сергунина: в столичном "Технограде" появился профессиональный центр для предпринимателей

Центр предлагает девять направлений обучения

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ открылся профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Центр предлагает девять направлений обучения.

"Среди них - информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы", - сказала Сергуниной.

Отмечается, что присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно. Расписание занятий опубликовано на сайте профцентра МСП.

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