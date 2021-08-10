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Глава Минобороны Армении отправился в Москву

09:54
  • вторник
  • 10 августа 2021

Он обсудит с Сергеем Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Во вторник министр обороны Армении Аршак Карапетян по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу отправился в Москву, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
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"Планируется, что глава Минобороны Армении встретится со своим российским коллегой в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч", - сказано в сообщении.

Среди основных тем для обсуждения - ситуация на армяно-азербайджанской границе, которая с 12 мая остается напряженной. По заявлению армянского военного ведомства, азербайджанские вооруженные силы пытались провести "определенные работы" в целях "корректировки границы" в Сюникской области.

В начале августа президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. По словам российского лидера, Москва готова продолжать конструктивный диалог с Ереваном - это касается как двусторонней, так и региональной повестки.

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