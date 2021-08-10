Экс-премьер и бывший министр туризма Северной Осетии задержаны за растрату

В их домах проводят обыски
В Северной Осетии задержали бывшего председателя правительства республики Сергея Такоева и министра туризма республики Алана Диамбекова.
Как сообщили в Следственном комитете, они подозреваются в растрате бюджетных средств Северной Осетии. Также по делу проходит генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева.
На данный момент по месту жительства бывших высокопоставленных лиц республики проводятся обыски.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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