Экс-премьер и бывший министр туризма Северной Осетии задержаны за растрату

В их домах проводят обыски

В Северной Осетии задержали бывшего председателя правительства республики Сергея Такоева и министра туризма республики Алана Диамбекова.

Как сообщили в Следственном комитете, они подозреваются в растрате бюджетных средств Северной Осетии. Также по делу проходит генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева.

На данный момент по месту жительства бывших высокопоставленных лиц республики проводятся обыски.

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