МЧС создаст "карты спасения" для машин на случай ДТП

Это значительно облегчит работу спасателей

Как сообщили в ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС, ведомство разработает ГОСТ, который будет регулировать индивидуальную инструкцию для каждого автомобиля на случай аварии - так называемую "карту спасения". Об этом во вторник пишет ТАСС.

""Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", - отметили в институте.

Там уточнили, что нужна "карта спасения", так как сегодня на рынке появляется много новых машин - в том числе оснащенных альтернативными источниками питания. Это затрудняет работу спасателей во время ДТП, так как конструктивные особенности конкретного авто им не всегда известны.

Сразу по прибытии на место аварии спасатели должны определить, какой автомобиль пострадал и как с ним работать. "Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" - временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", - заключили в ведомстве.

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