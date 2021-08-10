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Лесные пожары в России превысили прошлогодние показатели

10:43
  • вторник
  • 10 августа 2021

Огнем охвачены 7,8 миллиона гектар

Ситуация с лестными пожарами в России остается крайне напряженной.
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Показатели горимости лесов уже превысили прошлогодние, заявил министр природных ресурсов России Александр Козлов. Он отметил, что в этом году пожаров меньше, но площадь, охваченная огнем, больше в 1,2 раза.

На данный момент по всей стране горят 7,8 миллиона гектар леса, передает РИА Новости.

"Более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности, на Якутию – 78% всех площадей по стране", - добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров. Деньги направят из резервного фонда правительства.

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