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СК задержал директора вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер

10:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

Ей готовятся предъявить обвинения

Старший помощник руководителя Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте Елена Марковская сообщила о задержании директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер, в котором ранее отравились дети.
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Следствие установило, что директор не обеспечила соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала. При этом повар и официант вагона ресторана знали о наличии у них норовирусной инфекции, но работодателя об этом не уведомили.

В скором времени задержанным будут предъявлены обвинения, передает РИА "Новости"

Как сообщалось ранее, в поезде отравился 91 ребенок. Причиной вспышки стал норовирус второго типа, выяснил Роспотребнадзор. В настоящее время дети чувствуют себя удовлетворительно.

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