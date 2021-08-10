Число погибших из-за аварии в больнице Владикавказа увеличилось до 11

Скончались еще две человека

Во Владикавказе выясняют обстоятельства аварии в клинической больнице, где погибли девять пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Из-за прорыва трубы вышла из строя система подачи кислорода. Возбуждено уголовное дело. Проверку проводят Следственный комитет, Прокуратура и Росздравнадзор. Утром в больнице наладили бесперебойную подачу кислорода. Как сообщили в Минздраве региона, в результате аварии скончались еще два человека. Таким образом, общее число жертв достигло 11.

Больница скорой помощи во Владикавказе огорожена предупреждающей лентой. За нее полицейские пропускают только реанимобили. А они курсируют буквально один за одним. Большинство пациентов экстренно перевозят в другие стационары. В самом медучреждении, где накануне произошло отключение подачи кислорода в аппараты ИВЛ, идёт расследование.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 228-й Уголовного кодекса Российской Федерации "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказал Сослан Гацалов, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России Республики Северная Осетия – Алания.

Внезапный сбой подачи кислорода в красную зону привёл к смерти 11 тяжелобольных пациентов. Все они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Прекращение подачи кислорода оказалось внезапным. Медперсонал не успел что-либо предпринять. По предварительным данным, основной причиной резкой блокировки воздуха стала авария на трубопроводе.

"Персонал - молодцы, проявили свой профессионализм. Перевели всех пациентов с того отделения, где кислорода не было, в другое отделение, где он есть, и развезли по больницам остальным", - заявил Тимур Велиев, родственник госпитализированного пациента.

Специалисты уже обнаружили место прорыва трубы на глубине полутора метров. Ведутся работы по ремонту оборудования. Пока система восстанавливается, дыхательная смесь доставляется в стационар из других регионов.

"В настоящее время работает резервная линия, все пациенты обеспечены кислородом, в реанимации каждый пациент находится также под контролем врачей с кислородом ситуация также стабильная", - сказал Сослан Тебиев, врио министра здравоохранения Северной Осетии.

В больницу Владикавказа уже доставлены три партии дополнительного кислорода. Из Краснодара и Ставропольского края в общей сложности привезли 12 тонн. До этого из Кабардино-Балкарии поступило ещё 3 тонны. На помощь пришли военные.

"Решён вопрос с Министерством обороны по доставке. В случае необходимости - кислород из Моздока. Это порядка двух тонн", - рассказал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Полностью восстановить подачу кислорода в больнице планируется в течение двух дней. На помощь местным врачам сейчас прибыли специалисты из Центра медицины катастроф. Им предстоит провести обследование каждого больного, в первую очередь тех, кому показана инвазивная вентиляция лёгких. В свою очередь, власти Кабардино-Балкарии распорядились в стационарах региона установить резервные мощности для подачи кислорода. Чтобы в случае ЧП, доступ к нему пациентов не прекращался ни на секунду.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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