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Дым от пожаров в Якутии достиг Казахстана

11:57
  • вторник
  • 10 августа 2021

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров

Площадь природных пожаров в России в этом году больше чем в предыдущем, обстановка остаётся крайне напряженной. Об этом заявил сегодня глава Минприроды Александр Козлов. Самая сложная ситуация в Якутии. Владимир Путин поручил МЧС усилить группировку в республике, а руководству Якутии - подготовить предложение по поддержке пострадавшим в результате ЧС.

Природные пожары, бушующие в Якутии, вплотную подошли к столице республики.  В опасную зону сейчас стягиваются дополнительные силы, бороться с огнем помогают добровольцы. За сутки возгорания удалось остановить на площади более 250 гектаров, но обнаружены 28 новых очагов. Самая сложная ситуация неподалёку от сёл Эргыннах и Фрунзе. Авиация не прекращает сброс воды на горящую тайгу - за день около 90 тонн, продолжается работа по расширению минерализованных полос у населенных пунктов.

Из-за густого дыма аэропорты Сибири работают с перебоями: в Красноярске, Новосибирске, Кемерове и Иркутске задержаны более 60 рейсов. Смог дошёл уже до Казахстана. Несмотря на все силы, задействованные в Якутии, – МЧС, Авиалесоохрана, военные, местные жители - ситуацию пока не удается существенно переломить.

"Дождь способствует тушению, но в Якутии дожди в последнее время – редкое явление. Поэтому интенсивность горения очень высокая", - говорит десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Максим Пляскин.

Но скоро антициклон, накрывший Якутию, уступит место циклону, и на помощь "Авиалесоохране", вызывающей дождь с самолетов АН-26, придёт природа. На западе республики погода уже испортилась, и жители этому рады.

"ТВ Центр".

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