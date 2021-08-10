Курс на Россию и Донбасс: украинская разведка переключилась с Запада на Восток

Киев не теряет надежду на вступление страны в НАТО

Украинская разведка сконцентрировалась на России, Белоруссии, а также ДНР и ЛНР. Об этом заявили в Центре анализа стратегий и технологий. Как отмечают эксперты, ранее Киев активно следил за западными соседями и даже прогнозировал возможные конфликты. Перспектива присоединения к НАТО сместила приоритеты. Однако страны Европы не спешат идти навстречу Украине. Президент Владимир Зеленский надеется на поддержку Ангелы Меркель.

22 августа в Киев прилетит канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщил пресс-секретарь президента Владимир Зеленского, темами переговоров будут двухсторонние отношения и другие актуальные вопросы. Какие, догадаться несложно. Очевидно, прежде всего – "Северный поток-2" и Россия в целом. Визит Меркель для Зеленского долгожданный, а для самой госпожи канцлера - один из последних в ее высшей политической карьере. Поэтому развивать отношения с Германией Киеву придется уже с новым руководством. Украина последние годы рвется во все существующие европейские политические и военные объединения. Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО. На Западе вроде бы согласно кивают, но не спешат.

"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского союза, то плюс Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия - то есть Восточная Европа будет доминирующей над так называемой коренной Западной Европой. Такая перспектива не соответствует интересам Берлина и Парижа. К тому же очевидно, что по сравнению со многими прибалтийскими и балканскими государствами Украина — это большая страна с многочисленным населением и значительной военной мощью", - сказал политолог из Украины Вадим Карасев.

Какой такой военной мощи Украины боятся в Европе - это еще большой вопрос. На деле пока как раз Киев постоянно просит денег на оборону от мифической российской угрозы и приглашает западных инструкторов. Глава Украины Зеленский еще в апреле сказал "А", но так и не продолжил. А ведь заявлял, что готов встретиться с президентом России.

"Зеленский Путина боится. Он туда не поедет. Он трусоват и найдет кучу причин, хотя раньше и говорил, что готов встречаться с кем угодно. Давайте в Ватикане, в Вене, в Париже. Но если он поедет в Москву, то, считайте, что всю Западную Украину потеряет. И он это прекрасно понимает", - заявил Геннадий Москаль, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины.

Потеряет в данном случае разве что националистически настроенный электорат Закарпатья. А вот голоса проживающих там так называемых нацменьшинств - венгров, румын, греков - Зеленским уже потеряны. Хотя перед выборами его активно поддерживали в надежде, что национальная политика нового президента будет более взвешенной, чем в исполнении Порошенко и его министра Климкина. Но в итоге на свет появились законы о языке и нацменьшинствах. Направленные, конечно, в первую очередь против русских, но коснулись эти документы многих. Европа, правда, отреагировала как-то вяло. В основном, протест заявили только страны, чьи представители проживают на Украине. Зато те же Венгрия и Румыния теперь могут быть спокойны в другом: украинская разведка фактически оставила их в покое. В свете политики нынешних властей есть цели поважнее.

"И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик", - сказал Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий.

Начиналось все, конечно, не сегодня. Еще в 2015 году на Украине был принят целый ряд документов, изменивших разведывательную деятельность. А в Стратегии национальной безопасности в числе главных внешних угроз была названа Россия.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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