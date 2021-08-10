Глава ФНС сообщил Мишустину о росте налоговых отчислений

Даниил Егоров рассказал премьеру о росте экономики по сравнению с прошлым годом

В России наблюдается серьёзный рост экономики по сравнению с прошлым годом. Почти на треть увеличились налоговые поступления в бюджет. Об этом премьеру Михаилу Мишустину сегодня доложил глава ФНС Даниил Егоров.

Только за первое полугодие консолидированный бюджет увеличился почти на 13 триллионов рублей. Как ожидается, в конце 2021 года поступления могут вырасти до 25,5 триллиона. Также активно реализуются поручения президента по поддержке граждан и представителей бизнес-сообщества.

"В этот непростой год достаточно большое количество элементов поддержки, которая была оказана людям во время пандемии, шло через технологические сервисы и платформу Федеральной налоговой службы. Прежде всего это главная, основная инициатива Президента о выплатах президентских грантов в сумме: МРОТ умножить на численность людей. После этого – соответствующая программа "ФОТ 2.0"… Хотел бы, чтобы Вы рассказали также о реализации новых проектов службы, которые стоят на повестке дня", - заявил Мишустин.

"Первое – это государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности, который выполнил две фундаментальные задачи. Больше бизнесу не нужно сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчётность в разные ведомства. Теперь всё сдаётся только в налоговую службу, что, собственно, реализует принцип "одного окна", - сообщил Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы России.

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