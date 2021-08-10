Главврач Елена Кац призвала ускорить цифровизацию здравоохранения

Она также предложила вести постоянный мониторинг здоровья детей

Как усовершенствовать систему здравоохранения в Москве, обсудили сегодня представители столичного правительства, эксперты, активисты и медики.

Как отметила главврач детской поликлиники №7 Елена Кац, чтобы повысить качество и доступность медицины, нужно укомплектовать филиалы учреждений профильными специалистами, сократить очереди на лабораторные исследования и ускорить цифровизацию всей отрасли.

Ранее Елена Кац предложила вести постоянный мониторинг здоровья детей, а также организовать занятия с логопедами и психологами в школах.

"Мы затронули также и вопросы, которые сопутствуют здоровью. Это и социальное, и духовное благополучие, и досуговая среда. На самом деле, здоровье - это комплекс мер, который необходимо применять для того, чтобы наше подрастающее поколение было здоровое, чтобы наши пожилые люди тоже максимально сохраняли свое активное долголетие", - сообщила главврач детской городской поликлиники №7 Елена Кац.

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