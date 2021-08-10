Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Дианы Яковлевой

У девочки смертельно опасное заболевание - апластическая анемия

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дианы Яковлевой. У девочки смертельно опасное заболевание - апластическая анемия, и костный мозг не производит достаточное количество клеток крови.

Диане делают переливания - это единственный способ сейчас поддерживать её в стабильном состоянии. Но сил у девочки всё меньше, а процедуры приходится проводить чаще. Победить болезнь поможет только пересадка костного мозга. Операцию нужно сделать как можно скорее - это повысит шансы на то, что трансплантат приживётся успешно. Однако в отечественном реестре доноров нет ни одного полностью совместимого. А на поиски за рубежом требуется более двух миллионов рублей. Семья в отчаянии. Такую сумму самостоятельно им не собрать. И сейчас Диане очень нужна ваша помощь.

7-летнюю Диану дома ласково называют "спящей красавицей". Она очень любит сказки про принцесс и очень много спит: "Я сплю, а потом наступает день, а я все сплю и сплю". Всего год назад девочка совсем другой: активной и жизнерадостной.

"Вдруг стала быстро уставать, бледная кожа, утомляемость. Поиграет немножко – нужно полежать, тошнит, очень сильно укачивает в машине, головные боли, головокружение", - сказала мама Марина Киренер.

Анализы крови показали критически низкое содержание гемоглобина. После обследований в Москве и Петербурге врачи поставили диагноз апластическая анемия. Это коварное генетическое заболевание, при котором костный мозг прекращает производить достаточное количество клеток крови. Человек может выглядеть вполне здоровым, просто уставшим. А на самом деле он медленно угасает. Врачи говорят: смертность с таким диагнозом без лечения — 100%.

"Не могла никак это принять и понять, почему? Потому что все родственники были здоровы. Генетических заболеваний в роду у нас не было никогда", - сказала мама девочки.

Единственное, что сейчас поддерживает стабильное состояние девочки — переливания донорской крови. После этой процедуры ей становится лучше. Но каждый раз на все более короткий срок.

Бабушка Дианы вспоминает: внучка родилась раньше срока, два месяца за ее жизнь боролись врачи. После выписки домой все были уверены — сложности точно позади. И вот теперь, когда столько пережито, у любимых девочек, у дочки и внучки новая беда.

"Я переживаю за них обеих, я даже не могу сказать точно, за кого больше. Когда я начинаю думать о внучке, у меня слёзы на глаза наворачиваются, я не хочу себе представлять, что… Если не смогут, допустим, помочь вылечить её", - говорит бабушка Сима Попова.

Врачи сказали - спасти Диану может только трансплантация стволовых клеток. Эта операция бесплатна, ее проведут по квоте. Осталось только найти донора. К сожалению, никто из родственников не подошел, соответствующего кандидата в отечественном реестре тоже нет, а поиск в иностранном стоит очень дорого. В переводе на рубли это 2 миллиона 41 тысяча 172 рубля. Врачи рекомендуют провести трансплантацию в ближайшее время - с каждым следующим переливанием чужой крови увеличивается риск, что донорский костный мозг не приживется.

"Мы надеемся, что люди нам помогут. Нам без этого никак. Не сможем эту процедуру сделать. Мы можем потерять ребёнка", - сказала мама девочки.

Сегодня у Дианы очередное переливание. Как скоро потребуется следующая процедура, неизвестно. Семья не теряет надежды. Самая скромная сумма от каждого неравнодушного — это шанс для маленькой принцессы, наконец, проснуться и стать обычной девочкой. Забыть про больницы и уколы. И прокатиться на велосипеде. Его подарили на прошлый день рождения, а он до сих пор новый.

Ещё раз напомню - времени у Дианы мало. Единственный шанс спасти девочку - срочно сделать пересадку костного мозга. Ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дианы Яковлевой, программа 1246

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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