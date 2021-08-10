Глава Минобрнауки выступил против принудительной вакцинации студентов

Недопустимы ограничения в деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 21 тысячу 378 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 18 тысяч 729 человек.

По всей стране продолжается вакцинация. В Симферополе медпункт открыли прямо в торговом центре. Пациенты могут выбрать один из четырех отечественных препаратов.

В Снежинске Челябинской области темп прививочной кампании выше, чем в среднем в регионе. Только в одной из городских поликлиник иммунизацию прошли уже восемь тысяч человек.

Тем временем Министерство науки и высшего образования организует дополнительные обсуждения направленных ректорам вузов рекомендаций по вакцинации студентов.

"Недопустимо устанавливать какие-либо ограничения в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни в зависимости от наличия или отсутствия прививки. При этом надо понимать, что, имея более полную информацию о вакцинированных студентах, университеты смогут правильнее оценить обстановку и эффективнее применять противоэпидемические мероприятия", - заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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