В России выявили 21378 новых случаев коронавируса

Выздоровели 18729 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21378 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 792 человека, выздоровели 18729 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 1811. В Москве за сутки заболели 1639 человек, в Подмосковье - 1309.

За весь период пандемии в стране выявлено 6491288 случаев инфекции. Умерли 166442 пациента. Выздоровели 5788710 человек.

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