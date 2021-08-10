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В Грузии зафиксировали максимум суточной смертности с начала пандемии

10:49
  • вторник
  • 10 августа 2021

Прирост новых случаев также рекордный

В Грузии за сутки от коронавируса умерло рекордное за все время пандемии количество пациентов - 54. Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
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Предыдущий максимальный показатель суточной смертности был установлен 18 декабря 2020 года, когда скончались 53 человека. Всего в Грузии за время пандемии умерли от COVID-19 6182 человека.

Вирус за сутки обнаружили у 5697 человек, это тоже новый антирекорд. Всего выявлено 455846 случаев инфекции.

Первый случай коронавируса в Грузии зарегистрировали 26 февраля 2020 года. Вакцинация в республике ведется с 15 марта. Используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.

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