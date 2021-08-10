Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Руководство региона поможет пострадавшим
Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить для тушения лесных пожаров Якутии.
В свою очередь руководство региона должно подготовить предложения по увеличения поддержки пострадавших в результате пожаров россиян, говорится в сообщении Кремля.
Ранее в Минприроды заявили, что показатели горимости лесов уже превысили прошлогодние. На Данный момент в России горят 7,8 миллиона гектар леса, 78% из которых приходится на Якутию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: