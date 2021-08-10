Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Руководство региона поможет пострадавшим

Президент России Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить для тушения лесных пожаров Якутии.

В свою очередь руководство региона должно подготовить предложения по увеличения поддержки пострадавших в результате пожаров россиян, говорится в сообщении Кремля.

Ранее в Минприроды заявили, что показатели горимости лесов уже превысили прошлогодние. На Данный момент в России горят 7,8 миллиона гектар леса, 78% из которых приходится на Якутию.

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