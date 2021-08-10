Чубайс назвал главный вызов для планеты на ближайшие 10 лет

Российские власти принимают меры, чтобы на этот вызов ответить

Специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс написал в Facebook, что главным вызовом на ближайшее десятилетие станут изменения климата. Прогнозы по ним уже несколько лет становятся все более мрачными.

"Единственная хорошая новость - это то, что правительство впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет", - отметил Чубайс.

По его словам, сейчас климат претерпевает изменения, каких не было сотни тысяч лет. Часть из них - необратима. Главное прямое последствие - форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива, добавил спецпредставитель.

Ранее Межправительственная группой экспертов по изменению климата при ООН опубликовала доклад, в котором сказано, что увеличение объема парниковых газов в атмосфере "однозначно вызвано человеческой деятельностью".

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