Российский депутат-миллионер признался в случайном убийстве человека

Игорь Редькин

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно убил человека, когда пытался выгнать медведя из села.

Инцидент произошел еще 2 августа. Редькин, узнав, что в поселке Озерновский бродит медведь, взял оружие и решил отпугнуть зверя. Версию депутата распространила его представитель Ольга Струченко.

"В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что готов предстать перед судом и понести заслуженное наказание. Как сообщает издание "Кам 24", Редькин уже задержан.

Игорь Редькин – один из самых богатых российских госслужащих. В 2020 году его доход составил почти 315 миллионов рублей. Журнал Forbes оценил его состояние в 715 миллионов рублей.

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