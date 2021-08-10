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В России полицейский выпал на ходу из служебной "буханки" (видео)

11:43
  • вторник
  • 10 августа 2021

Инцидент произошел в Пермском крае

В Пермском крае полицейский выпал из служебного автомобиля. Курьезный случай произошел в Краснокамском городском округе.

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах можно увидеть, как на повороте у полицейского УАЗа открывается задняя дверь и спиной назад на проезжую часть падает человек в форме. Следом на дорогу выпали вещи, похожие на мобильный телефон и дубинку.

Как сообщили в региональном МВД, полицейский не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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