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Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев коронавируса

11:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

В городе за сутки заболели 1811 человек

В России за минувшие сутки выявили 21378 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за все время пандемии выросло до 6491288.

По данным оперативного штаба, по количеству новых случаев коронавируса за сутки Санкт-Петербург обогнал Москву. В Северной столице выявлено 1811 заболевших. В Москве заразились коронавирусом 1639 человек.

Выздоровели от коронавируса за сутки 18729 человек.

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