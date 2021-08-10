Китай отозвал посла в Литве

И просит об аналогичных мерах по отношению к послу Литвы в Китае

Министерство иностранных дел КНР сообщило об отзыве посла в Литве. Связано это с заявлением литовского правительства о разрешении создать представительство от имени Тайваня.

"Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в китайском Минобороны отметили, что будут пресекать любые попытки иностранного вмешательства в дела КНР и не потерпят поставки американских вооружений Тайваню.

Как прежде объявил председатель КНР Си Цзиньпин, правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване.

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