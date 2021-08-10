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Стало известно, когда МакSим выпишут из больницы

11:57
  • вторник
  • 10 августа 2021

С каждым днем певице все лучше и лучше

Директор МакSим Маргарита Соколова рассказал о состоянии певицы, которую накануне перевели из реанимации в обычную палату. По ее словам, артистку выпишут из больницы через 1-1,5 недели. Долечиваться она будет дома.
"Я снова с вами": МакSим опубликовала первый пост после комы

"На ноги поставили, жива, слава богу, там уже будет все зависеть от того, как будет восстанавливаться организм, легкие. Запрещено петь, запрещено летать", - рассказала Соколова в "Пятому каналу".

МакSим попала в больницу с 40% поражением легких в середине июня. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось.

В начале августа певица пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску. Когда МакSим вернется на сцену, пока неизвестно.

Накануне МакSим опубликовала первый после комы пост в Instagram. В нем она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также врачей и персонал больницы 52.

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