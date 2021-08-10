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Эксперты оценили риск завоза в Россию лихорадки Марбург

12:01
  • вторник
  • 10 августа 2021

Летальность болезни достигает 88%

В противочумном институте "Микроб" сообщили журналистам о крайне низком риске распространения в мире вызываемой вирусом Марбург болезни.
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"На территории Российской Федерации случаи болезни, вызванной вирусом Марбург, зарегистрированы не были", - уточнили в организации (цитата по ТАСС).

Там добавили, что случаи встречаются только на территории стран Африки. Единственный раз инфекция была вывезена за пределы Африки в 2008 году в Соединенные Штаты и Нидерланды.

Современная медицина считает, что вирус лихорадки Марбург передается человеку от летучих мышей. Начинается болезнь с высокой температуры и сильной головной боли. Летальность составляет от 24 до 88% в зависимости от штамма. Вакцины пока не изобретено - как и специального лечения.

В понедельник стало известно, что в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург.

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