ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

От COVID-19 в Москве выздоровели еще 3072 пациента

12:10
  • вторник
  • 10 августа 2021

Выявлено 1639 новых случаев заражения

За сутки в Москве от коронавируса выздоровели 3072 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

Всего в столице поправились уже 1395285 пациентов.

"Выявлено 1639 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 781 человек, скончался 61 пациент. На ИВЛ находятся 392 человека, - сказано в сообщении.

Победа над пандемией - это вакцинация, добавили в опершатбе. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации - здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.