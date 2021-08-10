От COVID-19 в Москве выздоровели еще 3072 пациента

Выявлено 1639 новых случаев заражения
За сутки в Москве от коронавируса выздоровели 3072 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Всего в столице поправились уже 1395285 пациентов.
"Выявлено 1639 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 781 человек, скончался 61 пациент. На ИВЛ находятся 392 человека, - сказано в сообщении.
Победа над пандемией - это вакцинация, добавили в опершатбе. Прививку от COVID-19 можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
Подробная информация о вакцинации - здесь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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