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Массовое отравление детей произошло на сборах в Ростовской области

12:24
  • вторник
  • 10 августа 2021

Возбуждено уголовное дело

На тренировочных сборах в Ростовской области отравились более 30 детей.
В поезде, где отравились дети из Карелии, нашли испорченные продукты

Инцидент произошел в городе Волгодонск. Как стало известно следствию, 9 августа после еды в одном из центров загородного отдыха у 31-го ребенка в возрасте от 10 до 14 лет появились симптомы отравления – тошнота, диарея и рвота.

Детей осмотрели врачи, в настоящий момент их состояние удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи намерены выяснить причины отравления и наказать виновных.

Ранее 87 детей отравились в поезде Мурманск-Адлер. У школьников диагностировали кишечную инфекцию. В вагоне-ресторане обнаружили хлеб с плесенью и простроченные продукты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

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