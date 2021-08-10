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Москвичи увидят звездопад Персеиды

12:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

Случится это в ночь на пятницу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на пятницу москвичи смогут увидеть в просветах облаков звездопад.
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Четверг, отметил синоптик, обещает быть довольно дождливым.

"В самом оптимистичном случае облачность будет до 5-6 баллов, то есть половина небосвода в отдельные часы может освобождаться от облаков. Но облачности будет достаточно много", - приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Ранее стало известно, что пик метеорного потока Персеиды в 2021 году придется на 12-13 августа. При благоприятных условиях с полуночи можно будет увидеть до 110 метеоров в час.

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