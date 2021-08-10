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Медики не связывают смерть двух пациентов с аварией в больнице Владикавказа

12:53
  • вторник
  • 10 августа 2021

Назначена судмедэкспертиза

В Минздраве Северной Осетии заявили, что смерть двух пациентов не связана с прорывом кислородной трубы в больнице Владикавказа.
СК расследует обстоятельства аварии в больнице Владикавказа

За сутки в больнице умерли 11 человек. девять из них– в результате аварии По словам медиков, состояние двух погибших еще до ЧП было тяжелым. Смерть одного человека наступила в следствие тромбоэмболии. По другому будет проводиться дополнительная судмедэкспертиза.

В больнице заявили, что кислород отсутствовал четыре минуты. В течение двух минут все самые тяжелые пациенты были подключены к баллонам, передает ТАСС. 

ЧП в больнице Владикавказе случилось в понедельник, 9 августа. Произошел прорыв трубы под землей. Скончались девять пациентов в возрасте от 47 до 85 лет, находившихся на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении не отвечающих требованиям безопасности услуг. Проверку по факту инцидента начал Росздравнадзор. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.

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