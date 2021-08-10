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Названы актеры для первого в карьере сериала Тима Бертона

13:06
  • вторник
  • 10 августа 2021

Шоу выйдет на Netflix в следующем году

Стал известен каст первого в карьере сериала режиссера Тима Бертона "Уэнсдэй" ("Wednesday"). Это новый проект от Netflix, основанный на "Семейке Аддамс", сообщает Collider.
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Главную роль девочки-подростка, учащейся в Академии Невермор и пытающейся овладеть сверхъестественными способностями, исполнит Дженна Ортега ("Ты", "Побег с Фионой"). В образе отца семейства Гомеса Аддамса предстанет Луис Гусман ("Управление гневом", "Нарко"). Роль Мортиши Аддамс досталась обладательнице премии "Оскар" Кэтрин Зета-Джонс.

За сценарий отвечают создатели "Тайн Смолвиля" Майлз Миллар и Альфред Гоф.

Первый сезон "Уэнсдэй" выйдет в 2022 году. В нем будет восемь эпизодов.

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