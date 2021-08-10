Попов помог жителям района Филевский парк ускорить переселение по реновации

Люди уже начали получать ордера на новое жилье

Из ветхих коммуналок - в современные квартиры. Ордера на новое жильё начали получать собственники попадающих под реновацию домов в столичном районе Филёвский парк.

За ближайшую неделю жители должны определиться с выбором подходящего варианта. Новый многоэтажный комплекс построен в том же районе, на берегу Москвы-реки. И по уровню комфорта он намного превосходит те условия, в которых москвичи проживали ранее. Причём, ради удобства жителей сроки реновации удалось ускорить.

"Это не хрущевки, это старые разваливающиеся московские трущобы с коммуналками и проваливающимися полами, осыпающимися потолками, с ваннами на кирпичах – условия чудовищные абсолютно. Поэтому мы попросили Фонд реновации ускорить переезд домов здесь, в Филёвском парке. Это совершенно новые условия, это совершенно другое качество жизни для москвичей", - сказал журналист Евгений Попов.

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