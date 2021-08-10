Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова"

Первых зрителей планируют принять весной следующего года

В столичном театре "Уголок дедушки Дурова" готовятся к открытию новой сцены. Её сегодня осмотрел мэр Сергей Собянин.

Зрительный зал рассчитан почти на 350 человек. Он выполнен в виде полукруглого амфитеатра. А для выступления артистов установлен классический манеж диаметром 13 метров. Это позволит значительно расширить репертуар. Особое внимание при строительстве нового здания уделили комфортным условиям содержания животных. Первых зрителей здесь планируют принять весной следующего года. В дальнейших планах - реконструкция исторических корпусов театра.

"Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решения, город взял это на себя и построил новое здание по сути дела, по своим возможностям которое превосходит те, которые были в старом здании, с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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