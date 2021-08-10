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Братья-арестанты сбежали из суда через окно, услышав приговор

13:29
  • вторник
  • 10 августа 2021

Их осудили на два года колонии строгого режима

Двое осужденных сбежали из мирового суда в Выборгском районе Ленобласти после оглашения приговора.
Сбежавших из ИВС в Истре объявили в розыск по всей России

Как стало известно 47news, двух братьев 35 и 40 лет признали виновными в побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчины были осуждены на два года колонии строгого режима каждый.

Сразу после оглашения приговора арестанты бросились к окну зала судебных заседаний, выпрыгнули из него и скрылись.

Сбежавших объявили в розыск. Прокуратура Выборга начала проверку.

Ранее из подмосковного изолятора временного содержания сбежали пятеро заключенных, в том числе подозреваемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова Александр Мавриди. Беглецов разыскивают по всей стране.

 

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