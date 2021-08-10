Как проходит диспансеризация москвичей, переболевших ковидом

Для прохождения исследований нужно посетить павильон "Здоровая Москва"

Жители столицы, переболевшие коронавирусом, теперь могут пройти расширенную диспансеризацию. Для этого достаточно посетить один из 46 павильонов "Здоровая Москва".

Переболев чуть больше месяца назад тяжелым простудным заболеванием, москвичка Нелли Кадырова всерьез обеспокоилась состоянием своего здоровья. Женщина уверена: ей сейчас приходится справляться с последствиями ковида, хотя тест у нее был отрицательный.

"Что меня больше всего смутило, это потеря обоняния, обоняние ко мне, конечно, вернулось. Одышки нет, иногда бывают какие-то покашливания. Но в любом случае нужно полностью организм обследовать, узнать, может, какие-то появились изменения. Дальнейшее, может, какое-то лечение понадобится, восстановление", - сказала жительница района Чертаново Северное Нелли Кадырова.

В ближайшем к ее дому павильоне "Здоровая Москва" женщина написала заявление на получение маршрутного листа на углубленную диспансеризацию.

Чтобы пройти базовый чек-ап состояния организма, как и прежде, нужно просто прийти в павильон "Здоровая Москва" с полисом и заполнить анкету.

Если в системе ЕМИАС есть данные о том, что человек переболел ковидом, ему предложат пройти углубленную диспансеризацию.

В стандартную программу диспансеризации входят исследования, назначаемые в зависимости от пола и возраста. Так, для женщин в обязательные процедуры входят осмотр у акушерки и УЗИ молочной железы, а у мужчин, достигших сорокалетнего возраста, анализ крови на ПСА. Для переболевших ковидом к перечню обязательных добавляются исследования на выявления специфических осложнений, обусловленных вирусом.

"Мы проводим оценку объема жизненной ёмкости лёгких. Мы проводим забор крови на 33 показателя, то есть у нас расширенный анализ биохимический крови. Мы оценим такой параметр, как D-димер", - сказала Наталья Шиндряева, главный врач ГП №2 ДЗМ.

При необходимости врачи смогут направлять горожан на рентгенографию органов грудной клетки и другие узкие исследования. Благодаря единой медицинской карте результаты всех проведенных анализов и история анамнеза будут доступны врачам ведущих пациентов по месту их жительства. Они же смогут составить подробный план реабилитации для переболевших ковидом.

Татьяна Сидорова, Сергей Сенченков, Константин Чурашов, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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