На дорогах Москвы тестируют новые модульные островки безопасности

Конструкцию можно открыть за час-полтора

Модульный островок безопасности на разделительной полосе появился в районе дома №46 по Бутырской улице.

В отличие от капитальных конструкций, этот можно обустроить буквально за час-полтора. Пешеходы, которые не успели перейти длинный переход, могут здесь дождаться зеленого сигнала светофора. Ранее на этом месте фиксировались высокая аварийность. Подобные островки уже установлены в Зеленограде, сейчас прорабатываются и другие возможные адреса.

"Понятное дело, что стационарные островки - более капитальные, более долговечные, имеют лучше удерживающую способность, но в любом случае такой островок, быстровозводимый, однозначно лучше, чем просто отсутствие какого-либо островка. Здесь это поставлено в рамках эксперимента", - заявил Андрей Мухортиков, начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Правительства Москвы, Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

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