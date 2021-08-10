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Британского принца Эндрю обвинили в изнасиловании

13:25
  • вторник
  • 10 августа 2021

Сделала это гражданка США

Против среднего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю подали гражданский иск. Сделала это жительница Соединенных Штатов, передает "Би-би-си".
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Женщину зовут Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что была жертвой секс-трафика - более 20 лет назад, когда ей было 17, ее привезли в Великобританию, чтобы принц занимался с ней сексом.

Принц, уточняет Джуффре, надругался над ней сначала в Лондоне, а после - в Нью-Йорке.

Отмечено, что в своем иске Джуффре ссылается на поправки в законодательство Нью-Йорка, которые расширяют возможность подачи исков для ставших жертвами насилия детей.

Ранее эта же американка выступала на стороне обвинения против скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

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