Реконструкцию станции "Апрелевка" будущего МЦД-4 завершат в сентябре

Строители приступили к остеклению фасадов и обустройству платформ

Реконструкцию станции "Апрелевка", которая войдёт в состав будущего четвертого центрального диаметра, завершат до конца сентября. Строители уже приступили к остеклению фасадов и обустройству платформ. Изменения коснутся не только инфраструктуры.

Здесь все как будто застыло на стыке эпох. Уже можно увидеть терминалы для покупки билетов на электричку. Но касса все еще в строительном вагончике, а над старым виадуком с потрескавшимся асфальтом даже нет навеса. Рядом видны строгие линии новой станции "Апрелевка".

"По сути была старая станция, старые пути, старая инфраструктура. Практически все железнодорожные пути и стрелочные переводы были переложены. Будет новая инфраструктура для пассажиров. Это три пассажирских платформы полностью под навесом", - заявила начальник жд-станции "Апрелевка" Ирина Исакова.

Вокзал возвели из закаленного и затемненного стекла. Внутри - отделка из камня. Впрочем, здание вобрало в себя последние тенденции не только архитектуры, но и технологий для комфорта пассажиров. Помимо касс, в просторном вестибюле – места отдыха, бесплатный вай-фай, розетки для зарядки гаджетов. Отдельное внимание уделили маломобильным пассажирам.

"У нас пять лифтов и девять эскалаторов. Тактильные указатели на напольных покрытиях, будет предусмотрено оповещение, будет отдельный санузел со всем необходимым. И работники станции будут обеспечивать комфортное пребывание", - сказал руководитель проекта реконструкции жд-станции "Апрелевка" Антон Дубровин.

Ежедневно с "Апрелевки" уезжают и возвращаются до 5 тысяч человек. Поэтому новый комплекс – объект без преувеличения социальный.

Станция станет для местных жителей не только отправной точкой. Новые переходы объединяют разделенные железной дорогой две половины "Апрелевки". И 30 тысяч горожан получили возможность безопасно пересечь пути.

Сейчас здесь проезжает 220 поездов в сутки. Когда через "Апрелевку" пройдет МЦД-4, количество составов увеличится до 250. Это очень серьезная нагрузка, говорят железнодорожники. И управлять таким интенсивным движением тоже надо по-новому.

"Скоро мы будем переходить на компьютеризированную технику. С точки зрения безопасности это будет намного лучше, потому что не будут заедать какие-то кнопки, механизмы, все это будет в автоматизированной системе", - заявила дежурная по жд-станции "Апрелевка" Ирина Булавченко.

После запуска МЦД в "Апрелевке" исчезнут так называемые технологические окна, когда электрички не ходят по полтора-два часа. Интервал между поездами составит всего шесть минут. Московские центральные диаметры стирают границы между столицей и областью. Четвертая ветка соединит Киевское, Белорусское и Горьковское направления.

"У нас большой объем строительства, связанный с участком от станции "Каланчевская" в районе трех вокзалов: Ленинградского, Ярославского и Казанского - до платформы "Карачарово" – это на Рязанке", - заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В этом году должны открыть станции "Толстопальцево", "Матвеевское", "Кокошкино", а также "Аминьевскую" и "Минскую". Обновленная "Апрелевка" примет первых пассажиров не позже сентября этого года.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Серегей Смирнов, Андрей Корнилов, Владислав Карташов. "ТВ Центр".

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