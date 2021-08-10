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В Московском зоопарке родился краснокнижный овцебык

15:14
  • вторник
  • 10 августа 2021

Это первый детеныш за три года

В московском зоопарке впервые за три года в семье краснокнижных овцебыков родился детёныш. Известно, что это девочка. Правда, имя ей пока не придумали.

Мама со знанием дела ухаживает за своей дочкой. Хотя задача это не простая, ведь новорождённая весит 21 килограмм. Она с удовольствием гуляет по вольеру, пробует взрослую еду и не против новых знакомств. Но, конечно, вся прогулка проходит под строгим контролем мамы.

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