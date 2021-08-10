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Мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории у станций "Бутово" и "Щербинка" МЦД-2

13:33
  • вторник
  • 10 августа 2021

Благоустроят территорию общей площадью более 61 гектара

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций "Бутово" и "Щербинка" МЦД-2. Общая площадь участка составляет 61,4 га.

Проект предусматривает строительство трех пешеходных переходов через пути МЦД-2 - в районе станций "Бутово" и "Щербинка" и в створе проектируемого проезда №359, от которого обустроят удобный пешеходный маршрут к прилегающей жилой застройке. Рядом со станциями будут организованы дополнительные остановки наземного транспорта, парковки для велосипедов и автомобилей.

Кроме того, будет реконструирована улица Большая Бутовская и прилегающая улично-дорожная сеть. Запланировано строительство новых улиц вдоль западной стороны МЦД-2, по которым пустят общественный транспорт.

Для удобства велосипедистов построят сеть дорожек протяженностью 500 метров.

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