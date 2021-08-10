В Саратове загорелся купол цирка (видео)

Из здания эвакуировали львов и собак

Купол только что отремонтированного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове.

О пожаре на улице Чапаева, 61 стало известно днем 10 августа. На место выехали 15 пожарных расчетов по вызову №3.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "Интерфакс". В целях безопасности из здания эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка.

Здание цирка находилось на реконструкции с лета 2017 года. Премьера после ремонта состоялась 3 июля 2021 года.

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