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В Саратове загорелся купол цирка (видео)

13:58
  • вторник
  • 10 августа 2021

Из здания эвакуировали львов и собак

Купол только что отремонтированного цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове.

О пожаре на улице Чапаева, 61 стало известно днем 10 августа. На место выехали 15 пожарных расчетов по вызову №3.  

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "Интерфакс". В целях безопасности из здания эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка.

Здание цирка находилось на реконструкции с лета 2017 года. Премьера после ремонта состоялась 3 июля 2021 года.

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