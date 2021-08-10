Собянин утвердил проект благоустройства у станций "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2

"Котляково" станет пересадочной станцией на Павелецкое направление

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций "Красный Строитель", "Покровское" и "Котляково" МЦД-2.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, будет благоустроен участок от МКАД до пересечения границ районов Чертаново Центральное, Бирюлево Западное и Царицыно площадью 286,83 га.

В рамках благоустройства запланировано строительство 10 пешеходных переходов через железнодорожные пути и строящуюся Юго-Восточную хорду, реконструкция улично-дорожной сети возле будущей станции "Котляково". Она в перспективе станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

Кроме того, будут обустроены парковки, в том числе для велосипедов, и тротуары.

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