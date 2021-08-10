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Буцкая: Штаб общественной поддержки "ЕР" станет центром притяжения для желающих сделать Россию лучше

13:57
  • вторник
  • 10 августа 2021

Главная задача государства - вопросы демографии и соцобеспечения

Общественники провели дискуссию о будущих мерах поддержки семьи. Их инициативы станут частью народной программы "Единой России".

В беседе приняли участие лидер организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая и детский омбудсмен Анна Кузнецова, передает агентство "Москва". Буцкая отметила, что государство прислушивается к просьбам общества и ставит вопросы демографии и социального обеспечения своей главной задачей.

"В настоящее время решен вопрос с повышением оплаты больничных по уходу за детьми тем, чей трудовой стаж меньше пяти лет. Выплаты будут осуществляться с 1 сентября", - привела пример Буцкая.

В свою очередь Кузнецова отметила, что образовательные учреждения страны должны помогать семьям растить счастливого человека, который "находил бы ответы на жизненные вопросы не в социальных сетях, а в учебном заведении".

В дискуссии также приняли участие член ОП по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, телеведущий Тимофей Баженов, председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев и другие.

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Татьяна Буцкая
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