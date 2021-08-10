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Месси переходит в ПСЖ: стали известны условия контракта

13:48
  • вторник
  • 10 августа 2021

В ближайшие часы аргентинец прилетит в Париж

Аргентинский футболист Лионель Месси в ближайшее время станет игроком французского клуба "Пари Сен-Жермен".
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Как сообщил во вторник журналист Фабрицио Романо (и подтвердил канал Sky Sports News), нападающий принял предложение парижан. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления до июня 2024-го. Зарплата - 35 миллионов евро в год.

В договоре также предусмотрены различные бонусы.

В ближайшие часы 34-летний аргентинец прилетит в Париж, чтобы пройти медобследование и поставить свою подпись в контракте. Далее будет подготовлена презентация игрока. Прежде СМИ писали, что для церемонии может быть задействована Эйфелева башня.

Ранее было объявлено, что Месси покинул "Барселону". В клубе сообщили, что обе стороны были готовы подписать новый контракт, но это оказалось невозможно из-за правил чемпионата Испании. Чтобы уложиться в финансовые нормативы, "Барса" должна была снизить игроку зарплату более, чем на 50% - испанское законодательство против этого.

В составе "Барселоны" Месси провел 778 матчей, забив 672 мяча и сделав 305 голевых передач.

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