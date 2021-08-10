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Академик Румянцев: Модернизация онкологической службы в Москве сделала медпомощь доступнее

13:44
  • вторник
  • 10 августа 2021

Москва провела выдающуюся реорганизацию онкологической службы

Реорганизация онкологической службы в Москве позволила выявлять заболевания на ранних стадиях и сделала медпомощь доступнее. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.
 
"Москва провела выдающуюся реорганизацию онкологической службы, сегодня здесь выстроена четкая и слаженная работа по оказанию помощи онкобольным. В городе открыты новые клиники и амбулаторные центры, выделены дополнительные средства, чтобы обеспечить каждого пациента лекарствами. В результате жители столицы могут получить качественную помощь как в стационарах, так и на дому", - сказал Румянцев.

Он рассказал, что строящийся в Зюзине самый большой в Москве Центр амбулаторной онкологической помощи будет оснащен самым современным оборудованием. Здесь можно будет обнаружить новообразования размером всего несколько миллиметров. Открытие запланировано уже на этот год.

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