Путин рассказал о поддержке сел

Власти рассматривают различные варианты

О развитии туризма и сельского хозяйства в Ставропольском крае доложил сегодня Владимиру Путину глава региона Владимир Владимиров. Встреча состоялась в Кремле.

Особое внимание было уделено Кавказским Минеральным Водам. Во время пандемии российские курорты превзошли по посещаемости европейские. Уже подготовлен проект по расширению транспортной сети, которая свяжет высокогорные здравницы с Черноморским побережьем. Владимир Путин отметил: финансовую поддержку окажут и сельскому хозяйству региона. Значительные средства будут направлены на социальное развитие и программу мелиорации.

"У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году. Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объёмы большие, сотни миллиардов, и на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно", - напомнил президент.

"Мы получили в этом году. Я с 2013 года работаю, у нас с 1982 по 2013 годы во всю мелиорацию ничего не было вложено. Имели 400 тысяч гектаров мелиоративных земель, осталось 23 тысячи гектаров. Вот благодаря мелиорации каждый год по 1 миллиарду 200 [миллионов рублей] получаем, и я каждый год 21 тысячу гектаров ввожу новых. До 2024 года 100 тысяч гектаров ещё сделаем мелиорации", - заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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