Собянин утвердил порядок реализации проекта "Социальный контракт" для роста доходов малоимущих семей

Проект должен увеличить доходы малоимущих семей с детьми

Сергей Собянин подписал постановление о порядке реализации проекта "Социальный контракт". Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Проект должен увеличить доходы малоимущих семей с детьми.

За основу "Социального контракта" взят положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019-2020 годы. В рамках проекта было трудоустроено свыше 2 тысяч человек, их средняя зарплата составила 50 тысяч рублей. Также 630 человек прошли профессиональное обучение.

Как рассказали в мэрии, участниками проекта могут стать трудоспособные члены московских семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в столице.

Проект предусматривает помощь в поиске работы, открытии собственного дела или получении статуса самозанятого, возможность пройти бесплатное профессиональное обучение с получением стипендии в этот период.

После трудоустройства участник проекта также сможет получить поддержку от города. Если его ребенок не ходит в детский сад, то при наличии свободных мест он получает приоритет при зачислении с 1,5 года (вместо трех лет). Для тяжелобольных родственников будет организован патронажный или стационарный уход. Дети, которых не с кем оставить во время летних каникул, смогут принять участие в городской программе активного детского отдыха "Московская смена".

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