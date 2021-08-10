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ВМФ России получит три новых атомных подводных лодки

14:15
  • вторник
  • 10 августа 2021

Это произойдет до конца года

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил в ходе единого дня приемки военной продукции, что в 2021 году ВМФ России получит три новых атомных подводных лодки.
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"В этом году поступят в войска три новых атомных и одна дизель-электрическая подводные лодки, шесть боевых надводных кораблей", - приводит слова замглавы военного ведомства ТАСС.

Он добавил, что также стоит ожидать поставок 15-ти межконтинентальных баллистических ракет, четырех серийных многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57, трех береговых ракетных комплексов "Бастион".

Ранее в День Военно-морского флота президент Владимир Путин отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав, а сегодня у ВМФ есть все необходимое для гарантированной защиты страны, ее национальных интересов.

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