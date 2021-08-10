Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов

Ранее он исполнил песню, оправдывающую теракт на Дубровке

Российского блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к терроризму и эксремизму.

Список опубликован на сайте Росфинмониторинга. Туда же внесли Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и "Фонд защиты прав граждан" (обе организации признаны в России иностранными агентами – прим.ред.).

Блогера задержали в начале июня в Петербурге. Возбуждено дело по статье об оправдании терроризма. Поводом стало исполнение песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве.

Уже оказавшись под стражей, Хованский извинился за песню про захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост". По его словам, то, что он спел, "ужасная ошибка, отвратительно и не имеет оправдания".

В настоящий момент блогер находится под стражей до 8 сентября.

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