Москвичей проконсультируют по вопросу качества детских товаров

А также школьных принадлежностей

Столичный Роспотребнадзор проведет тематическое консультирование граждан по вопросу качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефону общественной приемной Управления Роспотребнадзора 8 (495) 785-37-41, а по вопросу санитарно-эпидемиологическим вопросам по телефона 8(495) 687-40-57 и 8(495) 687-63-60. Звонки принимаются по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (в пятницу – до 16:45).

Получить консультацию по качеству и безопасности детских товаров можно в отделе консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефонам: 8-495-687-39-61, 8-495-687-26-31,а также в отделе гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефону: 8-495-616-64-59. Обращения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 17:30.

Для оказания помощи в составлении проектов претензий, исковых заявлений, жалоб, обращений на некачественную детскую продукцию заявители могут обратиться:

- в Управление Роспотребнадзора по г. Москве непосредственно в Общественную приемную по адресу: г. Москва, Графский переулок, д.4, корп. 2,3,4, 1-й этаж, кабинет 106, тел. 8-495--785-37-41;

- в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", в отделе консультационных услуг для потребителей по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2,3,4, 3-й этаж, кабинет 341 (телефон: 8-495-687-39-61).

Кроме того, консультацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43(звонок бесплатный).

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