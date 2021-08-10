TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире

Позади остались Instagram и WhatsApp

TikTok опередил Facebook Messenger и стал самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году, передает BBC.

Отмечается, что китайский сервис - единственное приложение в топ-5, не принадлежащее Facebook. Остальные три - Facebook, Instagram и WhatsApp.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что помешать лидерству TikTok не смог даже указ Дональда Трампа от 7 августа 2020 года о запрете сервиса в США. Документ был отменен Джо Байденом 9 июня.

TikTok - сервис для создания и просмотра коротких видео. Запустили его летом 2018 года. Приложением пользуются более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.

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